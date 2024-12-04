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Электронные сигареты оказывают немедленное негативное влияние на скорость кровотока и насыщение кислородом

Электронные сигареты оказывают немедленное негативное влияние на скорость кровотока и насыщение кислородом

Электронные сигареты могут повредить артерии и вены даже в безникотиновых устройствах. Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго, показало, что использование электронной сигареты с никотином или без него также снижает насыщение венозной крови кислородом, что может означать, что легкие человека, курящего электронные сигареты, поглощают меньше кислорода.

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