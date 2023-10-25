Литва выразила протест России из-за демонтажа памятного знака архиепископу Рейнису

Табличка с именем католического деятеля находится во Владимире.МИД Литвы выразил России протест из-за демонтажа во Владимире памятной таблички в честь деятеля католической церкви Литвы, архиепископа Мечисловаса Рейниса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии