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Царьград

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Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Давидовича-Фокину

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Давидовича-Фокину

Андрей Рублев, русский теннисист, пробился в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, одержав победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной со счетом 6:4, 7:5.

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