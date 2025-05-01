Политолог Марков: Трамп создал механизм оправдания трат на украинский конфликт

Американский президент Дональд Трамп создал механизм оправдания новых трат на украинский конфликт. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, прокомментировавший ресурсную сделку между Вашингтоном и Киевом.
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