Ямалец три раза ударил ножом собутыльника, а потом пошел в магазин с его банковской карточкой

Житель Лабытнанги пойдет под суд за пьяную поножовщину. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 7 июля 2023 года в Лабытнанги 37-летний мужчина, распивал спиртное со знакомым, а после поссорился с ним.