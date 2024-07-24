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РИА Новый день

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Ямалец три раза ударил ножом собутыльника, а потом пошел в магазин с его банковской карточкой

Ямалец три раза ударил ножом собутыльника, а потом пошел в магазин с его банковской карточкой

Житель Лабытнанги пойдет под суд за пьяную поножовщину. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 7 июля 2023 года в Лабытнанги 37-летний мужчина, распивал спиртное со знакомым, а после поссорился с ним.

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