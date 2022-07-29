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Варшава (WTA). 1/4 финала. Швентек встретится с Гарсия

Первая ракетка мира Ига Швентек сыграет с Каролин Гарсия в четвертьфинале в Варшаве. Сетка здесь. BNP Paribas Poland Open Варшава, Польша 25 – 31 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, грунт Четвертьфинал Ана Богдан (Румыния)  Лаура Пигосси (Бразилия) Дата проведения 29 июля, 12.

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