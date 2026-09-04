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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Удивился бы, если бы в каком-нибудь контракте не нашлось лазейки для команды или для пилота»

Пилот « Макларена » прокомментировал недавние продления контрактов в «Формуле-1». За последние недели несколько гонщиков продлили соглашения с топ-командами: Шарль Леклер продолжит выступать за «Феррари» до конца 2031 года, Макс Ферстаппен останется в « Ред Булл » до 2030-го, как и Ландо Норрис в «Макларене».

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