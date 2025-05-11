Можно ли зайти без платка и как реагировать на замечания: батюшка о поведении в храме

Как правильно вести себя в православном храме? Кто имеет право делать замечания прихожанам? Почему женщины надевают платок и что будет, если зайти в храм с непокрытой головой? Почему во время службы встают на колени? О том, как правильно вести себя в храме, «Татар-информу» рассказал иерей Александр Ермолин.
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