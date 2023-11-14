Готовил теракт: ФСБ задержала пособника украинских националистов в Челябинске

Преступный замысел он намеревался осуществить на одном из административных объектов города.В Челябинск сотрудники Управления федеральной службы безопасности задержали местного жителя, планировавшего теракт.
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