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Экс-депутат Худяков высказался про «запасные аэродромы» Ксении Собчак

Экс-депутат Худяков высказался про «запасные аэродромы» Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, по слухам, готовится покинуть Россию. Как отметил депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков, знаменитость всегда умела зарабатывать деньги, жить на широкую ногу и строить «запасные аэродромы».

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