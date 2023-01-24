Экс-депутат Худяков высказался про «запасные аэродромы» Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, по слухам, готовится покинуть Россию. Как отметил депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков, знаменитость всегда умела зарабатывать деньги, жить на широкую ногу и строить «запасные аэродромы».