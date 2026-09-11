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Жителя Симферополя приговорили к 13 годам за убийство жены

Жителя Симферополя приговорили к 13 годам за убийство жены

Суд в Крыму приговорил 45-летнего жителя Симферополя к 13 годам лишения свободы за убийство супруги. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СК по региону.

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