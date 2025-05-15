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Нужна особая структура: Чепа оценил прекращение огня на Украине

Нужна особая структура: Чепа оценил прекращение огня на Украине

Чтобы режим прекращения огня на Украине начался, нужна особая структура, считает депутат Чепа.Прекращение огня на Украине возможно лишь при создании особой структуры, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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