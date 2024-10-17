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ФАС предложила расширить стабилизацию цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внедрить практику заключения соглашений о стабилизации цен на все товары, не ограничиваясь лишь социально значимыми продуктами, о чём ранее сообщали СМИ.

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