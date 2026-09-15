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Вгудок

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Лизинг на РЖД дёрнул стоп-кран. ГТЛК фиксирует убыток, частники считают прибыль, пока правительство помогает «морякам», а не железным дорогам

Лизинг на РЖД дёрнул стоп-кран. ГТЛК фиксирует убыток, частники считают прибыль, пока правительство помогает «морякам», а не железным дорогам

«Государственная транспортная лизинговая компания» по итогам первого полугодия 2026 года получила чистый убыток в размере 14,2 млрд рублей при портфеле около 560 млрд.

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