В Херсонской области вскрыли работу шпионившего для Киева «Британского совета»

В Херсонской области вскрыта деятельность организации из Великобритании «Британский совет», занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных, сообщает в среду, 21 февраля, ЦОС ФСБ.
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