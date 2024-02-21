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В Херсонской области вскрыли работу шпионившего для Киева «Британского совета»

В Херсонской области вскрыли работу шпионившего для Киева «Британского совета»

В Херсонской области вскрыта деятельность организации из Великобритании «Британский совет», занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных, сообщает в среду, 21 февраля, ЦОС ФСБ.

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