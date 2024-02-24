Парламент Германии разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами Алиса БронскаяВ рамках заседания легендарно известного своими скандалами немецкого парламента — Бундестага — завершилось голосование по довольно странному законопроекту, касающемуся регулирования выращивания и хранения каннабиса в стране.