Парламент Германии разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами Алиса БронскаяВ рамках заседания легендарно известного своими скандалами немецкого парламента — Бундестага — завершилось голосование по довольно странному законопроекту, касающемуся регулирования выращивания и хранения каннабиса в стране.
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