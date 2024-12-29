Церковь отмечает Данилов День ежегодно 30 декабря Инна ЦюренкоСогласно легенде, за шесть веков до Рождества Христова вавилоняне захватили Иерусалим, и среди других пленников оказалось четверо благородных юношей.
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