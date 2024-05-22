РЭО представил цифровые проекты на конференции ЦИПР

Российский экологический оператор представил Систему мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), платформу «Уберу» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
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