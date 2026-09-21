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Воронежские новости

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Собака из приюта пострадала при атаке БПЛА на Воронеж

Собака из приюта пострадала при атаке БПЛА на Воронеж

Из-за очередной атаки беспилотников на Воронеж пострадала собака. Ее зовут Мелкая, и живет она в ветцентре для бездомных животных «Друзья» в Воронеже.

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