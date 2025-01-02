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Ефимов: за 10 лет на торгах приобретено 11 тысяч объектов недвижимости

Ефимов: за 10 лет на торгах приобретено 11 тысяч объектов недвижимости

В Москве по итогам торгов предприниматели и физические лица приобрели свыше 1 млн кв. метров коммерческих помещений и зданий за последние 10 лет, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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