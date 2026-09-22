ЦИК зафиксировал более 4000 DDoS-атак на выборы с 18 по 21 сентября

С 18 по 21 сентября Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала более четырех тысяч волн DDoS-атак на избирательную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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