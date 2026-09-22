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Царьград

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ЦИК зафиксировал более 4000 DDoS-атак на выборы с 18 по 21 сентября

ЦИК зафиксировал более 4000 DDoS-атак на выборы с 18 по 21 сентября

С 18 по 21 сентября Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала более четырех тысяч волн DDoS-атак на избирательную систему.

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