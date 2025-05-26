Психолог объяснила, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг человека

Многие люди сталкиваются с проблемой невыполненных задач, даже если специально выделили для этого время, рассказала в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
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