Психолог объяснила, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг человека

Многие люди сталкиваются с проблемой невыполненных задач, даже если специально выделили для этого время, рассказала в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.