В Омске назвали рабочие специальности с зарплатами до 133 тысяч. Такие суммы предлагают строителям и ремонтникам.
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В Омске назвали рабочие специальности с зарплатами до 133 тысяч. Такие суммы предлагают строителям и ремонтникам.