Дровяные печи снова входят в моду на Урале: как при нынешних тарифах уральцы экономят почти вдвое

Рост тарифов на газ за последний год заставил уральцев пересмотреть подходы к обогреву домов. Вместо того чтобы оплачивать счета по двойному тарифу, жители деревень массово переключаются на дровяные печи.
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