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Китайские болельщики поздравили Щербакову с Днем святого Валентина на Таймс-сквер в Нью-Йорке

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днем святого Валентина.

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