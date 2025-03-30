Мигрантские сводки Фото: Владимир Андреев / РИА URA.RU Буйные домохозяйки из Дагестана внесли свою некультурную лепту в историю Санкт-Петербурга.
«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Свои мужья их быстро ставят кулаками на место... так они на наших мужчинах решили отыграться. Вот , суки! Простите за это литературное слово, им оно очень подходит. Хамки безграмотные и невоспитанные.
Ответить
13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это происшествие ярко демонстрирует, что приезжие не собираются жить по законам России - они просто неадекватные и способны делать всё что им взбредёт в голову, считая при этом, что они в своём праве. Таких следует просто депортировать на их историческую родину, как не способных усвоить социальные навыки принятые в России.
Ответить
11 час.
W
Walery
Что делают такие национальности в Петербурге? Ладно, не можете отправить их на их родины... но на 101 километр разве проблематично их доставить-отвезти и там оставить без права на возвращения в город?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии