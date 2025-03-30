«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

Tania Еременко Свои мужья их быстро ставят кулаками на место... так они на наших мужчинах решили отыграться. Вот , суки! Простите за это литературное слово, им оно очень подходит. Хамки безграмотные и невоспитанные.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Это происшествие ярко демонстрирует, что приезжие не собираются жить по законам России - они просто неадекватные и способны делать всё что им взбредёт в голову, считая при этом, что они в своём праве. Таких следует просто депортировать на их историческую родину, как не способных усвоить социальные навыки принятые в России.