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«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

Мигрантские сводки Фото: Владимир Андреев / РИА URA.RU Буйные домохозяйки из Дагестана внесли свою некультурную лепту в историю Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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Tania Еременко
Свои мужья их быстро ставят кулаками на место... так они на наших мужчинах решили отыграться. Вот , суки! Простите за это литературное слово, им оно очень подходит. Хамки безграмотные и невоспитанные.
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это происшествие ярко демонстрирует, что приезжие не собираются жить по законам России - они просто неадекватные и способны делать всё что им взбредёт в голову, считая при этом, что они в своём праве. Таких следует просто депортировать на их историческую родину, как не способных усвоить социальные навыки принятые  в России.
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11 час.
W
Walery
Что делают такие национальности в Петербурге?  Ладно, не можете отправить их на их родины... но на 101 километр разве проблематично их доставить-отвезти и там оставить без права на возвращения в город?
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9 час.
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