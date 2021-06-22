На Марсовом поле и набережных зажгли 30 тыс. свечей в память о начале войны

В Северной столице прошла акция «Свеча памяти».В ночь на вторник, 22 июня, на Марсовом поле и набережных в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны зажгли 30 тысяч свечей в рамках акции «Свеча памяти», пишет «Петербургский дневник».