На Ставрополье пресечен факт незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт незаконного хранения предназначенной для сбыта немаркированной алкогольной продукции.
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