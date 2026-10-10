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Мы соседи по планете

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20 советов от людей, которые сбросили больше 20 килограмм

20 советов от людей, которые сбросили больше 20 килограмм

Проблема лишнего веса беспокоит многих, но далеко не всем удается сбросить лишние килограммы. А вот герои этих историй достойны подражания, ведь каждый из них нашел свой путь к стройной фигуре.

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