Омичей привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА

Жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию кадров атаки дронов киевского режима на ОНПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума рассмотри...
- А Коррупционеры бег...
- Коррупционеры бег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым