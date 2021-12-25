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В России рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

В России рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

Многие политики и приближенные к высшей власти СССР сообщали, что империю можно было сохранить при помощи своевременных реформ, а также в формате иного объединения стран, однако внешние силы и внутренние процессы бесповоротно ослабили государство.

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