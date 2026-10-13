PLOS One: на диете с клетчаткой усваивается на 116 калорий в день меньше

Сколько энергии человек извлекает из еды, зависит не только от самой еды, но и от кишечных микробов. Ученые Университета штата Аризона вместе с коллегами из института AdventHealth в Орландо установили: на диете с высоким содержанием клетчатки люди усваивали примерно на 116 калорий в день меньше, чем на «западном» рационе, и при этом не чувствовали себя голоднее.