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Царьград

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Сургутский суд отказал мужчине в возвращении кота из приюта

Сургутский суд отказал мужчине в возвращении кота из приюта

Сургутский городской суд отклонил иск мужчины, стремившегося вернуть кота из приюта «Котариум». Мужчина передал животное по договоренности с волонтером, но впоследствии узнал, что кота передали новым владельцам.

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