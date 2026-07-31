Сургутский суд отказал мужчине в возвращении кота из приюта

Сургутский городской суд отклонил иск мужчины, стремившегося вернуть кота из приюта «Котариум». Мужчина передал животное по договоренности с волонтером, но впоследствии узнал, что кота передали новым владельцам.
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