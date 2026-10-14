14 октября Министерство финансов проведет аукционы по реализации ОФЗ-ПД серий 26251 и 26245. Облигации с купонным доходом 9,5% и 12% погасятся в 2030 и 2035 годах соответственно.
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