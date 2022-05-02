ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 мая 2022 года

Энергетический прогноз на второе мая две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1087 =Бог – это есть Высшая Сила, определяющая, создающая всё на Земле и в Вечности, включая человека = Вера начинается не с Бога - истинная Вера начинается с себя! И, когда вы поверите в себя, вы познаете Бога и Творца = «В конце концов, распространяться может не только милая сердцу толпы ложь, но и Истина» = Внутреннее - это внутренняя сторона внешнего, а внешнее - это внешняя сторона внутреннего = Всё, что появляется в твоей Жизни, является отражением того, что происходит внутри тебя =Вы созданы для расширения границ Разума на просторах постоянно развивающейся Вечности = Высший смысл Жизни зависит от осознания и силы мысли, а не просто от способности выживать = Главное, не будь героем напоказ, трудись внутри себя, приходит слава лишь на час, всю твою Жизнь губя.