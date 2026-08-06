«Совет мира» Трампа заключил контракт на постройку военной базы в секторе Газа Так называемый «Совет мира», созданный по .
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«Совет мира» Трампа заключил контракт на постройку военной базы в секторе Газа Так называемый «Совет мира», созданный по .
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