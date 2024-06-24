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ВСУ бьют ATACMS по Севастополю и Крыму с сухогрузов из Одессы: новости СВО на утро 25 июня

фото: На этом фоне была названа главная цель Украины на территории России. СМИ: ВСУ бьют ATACMS по Севастополю и Крыму с сухогрузов из Одессы Боевики украинской армии бьют ракетами по Севастополю и Крыму с сухогрузных кораблей.

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