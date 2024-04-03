Корейский термоядерный реактор бьет рекорды, оставаясь в 7 раз горячее, чем ядро Солнца

Он поддерживал температуру в 100 миллионов градусов в течение самого долгого времени. Корейский сверхпроводящий токамак (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research, или KSTAR) – один из самых передовых испытательных термоядерных реакторов на планете.
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