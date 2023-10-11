В Беговом районе пресекли самовольное расширение площади офисного здания

В Северном административном округе (САО) Москвы здание освободили от незаконной пристройки. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.