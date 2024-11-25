Журналист Крупа: поляки стали задумываться о последствиях конфликта с Россией

Майк Крупа заявил, что до поляков начала доходить мысль о последствиях конфликта с Россией.Польский журналист Майк Крупа заявил о том, что население страны всерьез задумалось о катастрофических последствиях конфликта с Россией.
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