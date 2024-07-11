Зачем убили эрцгерцога Франца Фердинанда

Франц Фердинанд и его жена София покидают ратушу Сараево после прочтения речи 28 июня 1914 года. Через пять минут они были убиты 110 лет назад был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгерской империи.
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