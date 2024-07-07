Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в Венесуэлу

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода, сообщает МО РФ.
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