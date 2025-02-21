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Совет директоров “РКК “Энергия” определил цену размещения дополнительных акций

Совет директоров “РКК “Энергия” определил цену размещения дополнительных акций

Совет директоров “РКК “Энергия” принял решение определить цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 8 580,7 рубля за одну обыкновенную акцию.

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