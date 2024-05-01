FT: Европа становится зависимой от российских удобрений

Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look Европа становится все более зависимой от российских удобрений, повторяя историю с газом из РФ, заявил гендиректор норвежской компании по производству азотных минеральных удобрений Yara International Свейн Торе Холзетер.
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