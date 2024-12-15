Кто такой Хан Док Су, исполняющий обязанности президента Южной Кореи

Премьер-министр Хан Док Су, ставший исполняющим обязанности президента Южной Кореи, является профессиональным технократом, чей обширный опыт и репутация рационального человека могут сослужить ему хорошую службу на новой должности.
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