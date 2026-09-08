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Пятый канал

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На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны

На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны

Еще одно свидетельство страшных первых дней блокады обнаружили дайверы на дне Ладожского озера. Под водой на глубине 30 метров более 80 лет пролежал целый автокараван времен Великой Отечественной войны.

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