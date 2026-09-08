На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны

Еще одно свидетельство страшных первых дней блокады обнаружили дайверы на дне Ладожского озера. Под водой на глубине 30 метров более 80 лет пролежал целый автокараван времен Великой Отечественной войны.
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