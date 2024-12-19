Бурунов назвал «Слово пацана» одним из своих лучших проектов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Актер Сергей Бурунов назвал сериалы «Слово пацана» и «Полицейский с Рублевки», а также пародийную телепередачу «Большая разница» лучшими проектами, в которых он принимал участие.
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