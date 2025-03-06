‼️ В ДТП со «скорой» в Керчи погибла пациентка По информации прокуратуры региона, также пострадали 3 человека, они доставлены в медучреждение.
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‼️ В ДТП со «скорой» в Керчи погибла пациентка По информации прокуратуры региона, также пострадали 3 человека, они доставлены в медучреждение.