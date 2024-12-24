На слете участковых по делам несовершеннолетних в Караганде подвели итоги уходящего года

В ДП Карагандинской области на слёте участковых инспекторов полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних подвели итоги прошедшего года, акцентировали внимание на профилактике правонарушений в канун новогодних праздников, а также обсудили масштабирование лучшего опыта, сообщает gov.
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