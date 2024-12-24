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    Дикость старого мира , где все направлено на произвол в отношении осуждённого или подсудимого. Чела лишают свободы. ...Телефон в пакете ...
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    🙈🫣🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🥶Полицейские остан...
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На слете участковых по делам несовершеннолетних в Караганде подвели итоги уходящего года

На слете участковых по делам несовершеннолетних в Караганде подвели итоги уходящего года

В ДП Карагандинской области на слёте участковых инспекторов полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних подвели итоги прошедшего года, акцентировали внимание на профилактике правонарушений в канун новогодних праздников, а также обсудили масштабирование лучшего опыта, сообщает gov.

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