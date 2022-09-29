Немного о совместимости и несовместимости понятий. А также о демократии, либеральной демократии, управляемой демократии, направляемой демократии, свободе выбора, правах человека и прочих великих завоеваниях 1991 года, включая откачку денег из России в промышленных масштабах в закордонье, право начальствующего сословия жировать невозбранно и бесконтрольно, а также претензии челяди этого сословия и "золотой молодёжи" всех возрастов, вплоть до Ксении Великой и Во Веки Веков Неприкасаемой на традиционные для этой шелупони взбрыки и выкаблучивания.